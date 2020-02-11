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В Музее природы и экологии открылась выставка "По страницам Красной книги"
Зеленый дятел, орлан-белохвост и черный аист. Редкие виды животных, птиц и насекомых можно увидеть в столице. Сегодня в Музее природы и экологии открылась выставка "По страницам Красной книги". Экспозиция объединила 22 работы юных авторов Елизаветы Микитич и Божены Шутиной. Они занимаются в изобразительной студии Минского дворца детей и молодежи. Для начинающих художников это первая подобная выставка. Поддержать их пришли учителя, родные и друзья. Работы выполнены гуашью и акварелью. Увидеть их можно до конца марта.
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