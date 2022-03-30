В Музее Великой Отечественной прошла встреча с учащимися колледжей Минска

Диалог поколений поддержали в Музее Великой Отечественной войны. Там прошла встреча с учащимися столичных колледжей. В Год исторической памяти разговор о важности изучения событий военного времени и уважения к нашей общей истории. На встрече присутствовали и очевидцы тех лет - узники концлагерей. Они поделились своими воспоминаниями. Студенты активно включились в диалог и с готовностью задавали вопросы.