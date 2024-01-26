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В музее Великой Отечественной войны чествовали ветеранов-блокадников Ленинграда, юбилейных медалей удостоены более 80 жителей Минска

Бессмертный подвиг, отвага и доблесть жителей блокадного Ленинграда. Сегодня в музее Великой Отечественной войны чествовали свидетелей героических и испытательных дней из истории тех жутких времен. Накануне 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, юбилейных медалей удостоены более 80 жителей Минска. Это ветераны-блокадники, детство которых пришлось на времена военного лихолетья. После Великой Победы они переехали в Минск, где отстраивали город, нашли дом и создали семью. К символической встрече присоединились также представители посольства России в Беларуси, руководство Минска и общественные объединения.

Дополнили встречу творческие инициативы от молодежи города - это театрализованные и музыкальные постановки на военную тему. 27 января 1944-го Ленинград был полностью освобожден от блокады, в которой жители стойко и мужественно держались почти 900 дней и ночей.

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