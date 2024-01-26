В музее Великой Отечественной войны чествовали ветеранов-блокадников Ленинграда, юбилейных медалей удостоены более 80 жителей Минска

Бессмертный подвиг, отвага и доблесть жителей блокадного Ленинграда. Сегодня в музее Великой Отечественной войны чествовали свидетелей героических и испытательных дней из истории тех жутких времен. Накануне 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, юбилейных медалей удостоены более 80 жителей Минска. Это ветераны-блокадники, детство которых пришлось на времена военного лихолетья. После Великой Победы они переехали в Минск, где отстраивали город, нашли дом и создали семью. К символической встрече присоединились также представители посольства России в Беларуси, руководство Минска и общественные объединения.