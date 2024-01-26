3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В музее Великой Отечественной войны чествовали ветеранов-блокадников Ленинграда, юбилейных медалей удостоены более 80 жителей Минска
Бессмертный подвиг, отвага и доблесть жителей блокадного Ленинграда. Сегодня в музее Великой Отечественной войны чествовали свидетелей героических и испытательных дней из истории тех жутких времен. Накануне 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, юбилейных медалей удостоены более 80 жителей Минска. Это ветераны-блокадники, детство которых пришлось на времена военного лихолетья. После Великой Победы они переехали в Минск, где отстраивали город, нашли дом и создали семью. К символической встрече присоединились также представители посольства России в Беларуси, руководство Минска и общественные объединения.
Дополнили встречу творческие инициативы от молодежи города - это театрализованные и музыкальные постановки на военную тему. 27 января 1944-го Ленинград был полностью освобожден от блокады, в которой жители стойко и мужественно держались почти 900 дней и ночей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе