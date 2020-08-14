На горячей линии МВД можно узнать о местонахождении задержанных

Узнать о местонахождении задержанных. В МВД Беларуси открыли горячую линию, по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране. Как сообщили в ведомстве, по телефонам можно оставить контактную информацию для обратной связи, в случае, если гражданина нет в списках. Телефоны горячих линий во всех областных центрах:



Минск -(017) 218-73-92,(017) 218-73-40,(017) 239-43-84



Брестская область - (0162) 20-55-87



Витебская область - (0212) 24-03-29



Гомельская область - (0232) 96-74-47



Гродненская область -(0152) 79-70-22



Минская область -(01775) 4-68-19



Могилевская область -8 (0222) 22-55-57

