3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На горячей линии МВД можно узнать о местонахождении задержанных
Узнать о местонахождении задержанных. В МВД Беларуси открыли горячую линию, по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране. Как сообщили в ведомстве, по телефонам можно оставить контактную информацию для обратной связи, в случае, если гражданина нет в списках. Телефоны горячих линий во всех областных центрах:
Минск -(017) 218-73-92,(017) 218-73-40,(017) 239-43-84
Брестская область - (0162) 20-55-87
Витебская область - (0212) 24-03-29
Гомельская область - (0232) 96-74-47
Гродненская область -(0152) 79-70-22
Минская область -(01775) 4-68-19
Могилевская область -8 (0222) 22-55-57
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе