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В МВД Беларуси отмечают небывалый рост киберпреступлений
Только в столице в день по одной из самых популярных виртуальных площадок купли-продажи правоохранители принимают от 50 до 100 заявлений от жертв преступников. Мошенники выманивают данные банковских карт. При этом на первый взгляд их действия не вызывают никаких подозрений. Одна из самых крупных похищенных сумм - 30 тысяч рублей. У оперативников есть данные, что работают целые группы с управлением их из-за границы.
Правоохранители напоминают: "Не давайте никому данные своих банковских карт и не переходите по ссылкам, если вам предлагают сделать онлайн-оплату. Сайт, на который выведет ссылка, может оказаться искусной подделкой реально существующей страницы". Кто устроил фишинг в Беларуси и как попались на крючок жертвы "криминальной рыбалки"? Смотрите в это воскресениев "Главном эфире".
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