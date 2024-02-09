В МВД Беларуси рассказали о готовности реагировать на внештатные ситуации в период электоральной кампании

Алгоритм несения службы, весь механизм обеспечения охраны общественного порядка он был отработан в 2022 году при проведении референдума. Тогда были сделаны серьезные выводы из предыдущей электоральной кампании 2020 года. То, что касается охраны правопорядка непосредственно на самих участках, существенно ничего не изменится, кроме того, что мы приблизим дополнительные мобильные группы быстрого реагирования ко всем объектам.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси