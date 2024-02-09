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В МВД Беларуси рассказали о готовности реагировать на внештатные ситуации в период электоральной кампании

Все объекты, где будут расположены участки для голосования, оборудуют камерами наблюдения. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности в период проведения электоральной кампании. Сейчас завершается процедура обследования всех избирательных участков, обследуется уличная дорожная сеть. А с 19 февраля милиционеры перейдут на усиленный вариант несения службы. Система безопасности в период этой кампании будет изменена.

Алгоритм несения службы, весь механизм обеспечения охраны общественного порядка он был отработан в 2022 году при проведении референдума. Тогда были сделаны серьезные выводы из предыдущей электоральной кампании 2020 года. То, что касается охраны правопорядка непосредственно на самих участках, существенно ничего не изменится, кроме того, что мы приблизим дополнительные мобильные группы быстрого реагирования ко всем объектам.
Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси

В МВД заявили, что любые факты противоправных действий в отношении членов избирательных комиссий будут взяты под особый контроль. Ведомство обеспечит безопасность при перевозке бюллетеней и во время голосования граждан по месту жительства.

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