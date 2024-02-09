3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В МВД Беларуси рассказали о готовности реагировать на внештатные ситуации в период электоральной кампании
Все объекты, где будут расположены участки для голосования, оборудуют камерами наблюдения. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности в период проведения электоральной кампании. Сейчас завершается процедура обследования всех избирательных участков, обследуется уличная дорожная сеть. А с 19 февраля милиционеры перейдут на усиленный вариант несения службы. Система безопасности в период этой кампании будет изменена.
Алгоритм несения службы, весь механизм обеспечения охраны общественного порядка он был отработан в 2022 году при проведении референдума. Тогда были сделаны серьезные выводы из предыдущей электоральной кампании 2020 года. То, что касается охраны правопорядка непосредственно на самих участках, существенно ничего не изменится, кроме того, что мы приблизим дополнительные мобильные группы быстрого реагирования ко всем объектам.
В МВД заявили, что любые факты противоправных действий в отношении членов избирательных комиссий будут взяты под особый контроль. Ведомство обеспечит безопасность при перевозке бюллетеней и во время голосования граждан по месту жительства.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ