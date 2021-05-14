В МВД Беларуси сообщили об обновленной схеме вишинга

МВД напоминает. Телефонный собеседник может представиться кем угодно, поэтому никогда не сообщайте незнакомцам конфиденциальные данные. Сотрудники банков или госучреждений никогда не будут спрашивать данные, к которым у них и без того есть доступ!

Владимир Зайцев, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси