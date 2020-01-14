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В МВД обнародовали видео нападения на столичный магазин
Неизвестный мужчина с канцелярскими ножницами требовал у кассира деньги. Ничего экстраординарного налетчик не показал, наоборот продемонстрировал свое лицо на камеру, а также недальновидность и, мягко говоря, наивность. Уже в скором времени подозреваемого задержал ОМОН. Известно, что ранее он уже был судим. Видимо, исправление не его путь.
Сумма похищенного неприлично мала для срока, который теперь ему светит, а именно до 10 лет заключения. Продолжит Александр Камович.
На что рассчитывал этот человек, остается только догадываться. По информации МВД, не пряча лица, средь бела дня мужчина зашел в магазин и стал угрожать продавцу. Все происходило в одном из торговых павильонов Минска на улице Куйбышева под прицелами камер видеонаблюдения. Злоумышленник держал в руках канцелярские ножницы и требовал выручку. Получив деньги, он скрылся.
Как сообщили в милиции, мужчина уже был судим за поджог. 60 рублей - это все, что удалось добыть налетчику. Возбуждено уголовное дело.
Желание наживы, отчаяние или проторенная дорожка. В поступке 33-летнего минчанина сейчас разбираются уже следователи. Стоила ли игра свеч? Вопрос, скорее, риторический - за разбойное нападение мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
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