В МВД сообщили подробности беспорядков накануне ночью

Так,напротив здания УВД Минского облисполкома собралось около 20 протестующих. Дляблокировки движения на улице Кальварийской участники вытащили несколькопрокатных велосипедов на проезжую часть, разбросали «ежи» и подожглиавтомобильную покрышку. Сотрудники милиции огонь потушили и убрали с проезжейчасти баррикады. Злоумышленники скрылись.