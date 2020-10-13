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В МВД сообщили подробности беспорядков накануне ночью

Так,напротив здания УВД Минского облисполкома собралось около 20 протестующих. Дляблокировки движения на улице Кальварийской участники вытащили несколькопрокатных велосипедов на проезжую часть, разбросали «ежи» и подожглиавтомобильную покрышку. Сотрудники милиции огонь потушили и убрали с проезжейчасти баррикады. Злоумышленники скрылись.

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