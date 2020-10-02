ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В МВД состоялась встреча с представителями ООН в Беларуси

Оценка международного сообщества ситуации в Беларуси основана на недостоверной информации. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич сегодня на встрече с представителями ООН в нашей стране. Важно сосредоточиться на поддержании правопорядка, защите жизни, прав и законных интересов граждан от преступных и противоправных посягательств. Милицейское ведомство рассчитывает на взвешенный подход организации к нынешним событиям.



Изображение

МВД инициирует введение ответственности для неразумных родителей

МВД Беларуси инициирует введение административной ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность. В ведомстве подчеркнули, что

участие детей в несанкционированных митингах

составляет угрозу не государству, а жизни малышей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все