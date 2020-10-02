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В МВД состоялась встреча с представителями ООН в Беларуси
Оценка международного сообщества ситуации в Беларуси основана на недостоверной информации. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич сегодня на встрече с представителями ООН в нашей стране. Важно сосредоточиться на поддержании правопорядка, защите жизни, прав и законных интересов граждан от преступных и противоправных посягательств. Милицейское ведомство рассчитывает на взвешенный подход организации к нынешним событиям.
МВД инициирует введение ответственности для неразумных родителей
МВД Беларуси инициирует введение административной ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность. В ведомстве подчеркнули, что
составляет угрозу не государству, а жизни малышей.
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