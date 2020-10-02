В МВД состоялась встреча с представителями ООН в Беларуси

Оценка международного сообщества ситуации в Беларуси основана на недостоверной информации. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич сегодня на встрече с представителями ООН в нашей стране. Важно сосредоточиться на поддержании правопорядка, защите жизни, прав и законных интересов граждан от преступных и противоправных посягательств. Милицейское ведомство рассчитывает на взвешенный подход организации к нынешним событиям.







