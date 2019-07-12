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В Мяделе выбирают лучших спасателей на воде
В Мяделе в эти минуты выбирают лучших спасателей на воде. На скорость надо преодолеть препятствия свободным стилем, выходы на катере по тревоге и продемонстрировать свои умения в разных чрезвычайных ситуациях. Соревнования прошли в реальных условиях на озере Мястра. Температура воды - не более 17 градусов. В личном и командном первенстве борются полсотни спасателей. Основные конкуренты сегодня Борисовский и Вилейский районы. Областные соревнования по спасательному многоборью неслучайно проводятся в Нарочанском крае, где более полусотни озер. Именно они и привлекают туристов с рыбаками. Только в Минской области в этом году спасли 24 человек. В основном это дети.
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