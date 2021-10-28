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В Мядельском районе открыли котельную на местных видах топлива
Новый объект в системе энергетики Минской области. 28 октября в Мядельском районе открыли котельную на местных видах топлива. На объекте в деревне Воронцы используют щепу. Техническое оборудование целиком белорусского производства. Новая котельная на 10 мегаватт поможет жилищно-коммунальному хозяйству района ежегодно экономить 2,5 кубометра импортного природного газа. А это почти 2 миллиона рублей. Общий для области экономический эффект также усилят и 6 новых объектов энергетики на местных видах топлива, которые построят в следующем году. Сами же котельные - это и новые рабочие места.
В структуре жилищно-коммунального хозяйства центрального региона 25 % объектов энергетики используют для отопления жилых домов и социальных объектов щепу или торф. А некоторые организации и дома переходят на пеллеты.
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