В Мьянме из плена спасли гражданку Беларуси - подробности рассказал посол

Комплекс мероприятий по ее освобождению проведен министерствами иностранных и внутренних дел, а также обороны Мьянмы. Благополучное разрешение ситуации было бы невозможно без активных действий наших почетных консульств в Бангкоке и Янгоне, консультации с нашими казахстанскими и российскими коллегами. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность всем причастным, особую благодарность - руководству Ассоциации дружбы Мьянмы и Беларуси, оказавшей неоценимую помощь.

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме