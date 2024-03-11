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В Мьянме из плена спасли гражданку Беларуси - подробности рассказал посол

Гражданку Беларуси освободили из плена в Мьянме.Операция по эвакуации длилась несколько месяцев. Женщину удерживали на закрытой территории под охраной вооруженных людей. Благодаря усилиям наших дипломатов она благополучно вернулась на родину. Подробностями с журналистами поделился посол Беларуси во Вьетнаме.

Комплекс мероприятий по ее освобождению проведен министерствами иностранных и внутренних дел, а также обороны Мьянмы. Благополучное разрешение ситуации было бы невозможно без активных действий наших почетных консульств в Бангкоке и Янгоне, консультации с нашими казахстанскими и российскими коллегами. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность всем причастным, особую благодарность - руководству Ассоциации дружбы Мьянмы и Беларуси, оказавшей неоценимую помощь.
Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме

МИД Беларуси предупреждает граждан об опасности, связанной с трудоустройством за границей. Прежде чем выехать на работу за рубеж, надо все тщательно проверить и убедиться в легальности поступившего предложения.

Получить нужную информацию можно по телефону Департамента по гражданству и миграции или уточнить на сайте МВД.

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