В начале недели Президент встретился с активом столицы

В комплексе на проспекте Победителей собралось около тысячи участников: высшие должностные лица, депутаты, руководители предприятий. Управленцы, от которых зависит развитие города и создание комфортной среды для жизни. Минск - это лицо страны, центр, который объединяет политику, экономику, культуру и науку в единую систему. Так и вся Беларусь должна быть зеркальным отражением, то есть единым целым, в том числе и касательно уровня жизни.



Именно в экономике в такое непростое время жизненно необходимо быть на шаг впереди других. Яркий пример - строительство АЭС, которое вытягивает на новый уровень сразу ряд смежных отраслей. В первую очередь выгодное и экологичное производство электромобилей. Впрочем, в любой сфере есть свой потенциал роста. К примеру, через масштабный переход на цифру и тотальный контроль качества продукции. Точки опоры определены, и сейчас не время что-то ломать. Как раз о сути реформ достаточно емко и четко высказался Президент. Давайте вспомним его слова.







Явным сдерживающим для роста экономики фактором остается коррупция. В нашей стране борьба с этим злом ведется открыто и прозрачно, не глядя на должности и погоны. За нарушение закона все люди отвечают в равной степени, и эта практика будет продолжена.



Впрочем, Минск остается своеобразным локомотивом для страны, он задает планку качества работы по самым разным направлениям. Город - образец для проведения культурных и спортивных мероприятий, поэтому и внимание к столице особое. Президент ставит задачу не допустить перенаселения мегаполиса. А тонкий баланс, достигнутый сегодня, будет развиваться в первую очередь при участии самих минчан.



