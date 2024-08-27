В начале учебного года БЖД усилит контроль за безопасностью на железной дороге

Белорусская железная дорога в начале учебного года усилит контроль за соблюдением мер безопасности на объектах железнодорожного транспорта, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-центрБЖД.

С 2 по 13 сентября 2024 года пройдет акция "Дети и безопасность", направленная на профилактику детского травматизма и гибели несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах.

"Работники белорусской магистрали совместно с членами общественных формирований и сотрудниками органов внутренних дел традиционно организуют рейды. Кроме того, будут проведены профилактические беседы со школьниками в учебных заведениях, расположенных вблизи железной дороги. Ребятам расскажут о мерах предосторожности, продемонстрируют тематические видеоролики, а также раздадут листовки и памятки", - рассказали в пресс-центре.

На вокзалах и в поездах предусмотрено дополнительное информирование граждан о мерах безопасности.

Как отметили в пресс-центре, с начала 2024 года произошло 62 случая непроизводственного травматизма, что на два больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадали 62 человека, из них 42 погибли, смертельно травмирован один ребенок. Основные причины несчастных случаев с несовершеннолетними - игнорирование элементарных правил безопасности, спешка, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках при переходе железнодорожных путей.

"Белорусская железная дорога в очередной раз призывает граждан быть внимательнее. Дети копируют поведение взрослых, поэтому на личном примере необходимо показывать, как правильно вести себя на железной дороге. Чтобы избежать трагедий, не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных объектов. Не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах", - подчеркнули в пресс-центре.