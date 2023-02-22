В Налибокской пуще обитают тарпановидные лошади

В республиканском ландшафтном заказнике "Налибокская пуща" живут сотни диких тарпановидных лошадей породы коник. В 2019 году на безвозмездной основе их передали заказнику Нидерланды, сообщает БелТА.

Лошадей решили вернуть в лесостепи на юго-западе Беларуси - в Налибокский заказник, где они когда-то обитали. Цель этого проекта - полное восстановление пищевой цепи. Проще говоря, дикие лошади будут выполнять роль "газонокосилок" - поддерживать пастбища в высокопродуктивном состоянии и не давать им зарастать. Это позволит обеспечивать зубров, оленей и прочих животных молодыми, сочными и питательными кормами.