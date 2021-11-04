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Тарпановидных лошадей разводят в Налибокской пуще, цель - развитие экотуризма

Экотуризм в Минской области за последнее время вырос в разы. Наибольший интерес у туристов к заказнику "Налибокский". Только за прошедший год он принял почти 8 тысяч посетителей. Многих притягивает местное чудо - тарпановидные лошади. В прошлом году стадо (150 голов) привезли из Нидерландов. По пуще они расселяются самостоятельно. Буквально на расстоянии вытянутой руки диких животных может увидеть каждый турист.

Тарпановидные лошади появились на территории заказника недавно, всего два года назад, но уже обрели популярность среди населения. Сейчас мы пытаемся восстановить популяцию, и людям интересно посмотреть на животных, которые были в древности. Заказник может предоставлять услуги по наблюдению за дикими животными в естественных условиях обитания - это и олени, и зубры, и косули.
Александр Лапицкий, директор Республиканского ландшафтного заказника "Налибокский"

В Налибокском заказнике открыт и единственный в нашей стране питомник тетеревиных птиц. Размножить и расселить редких крылатых непросто. Вместе с тем, за 4 года вывели около двух десятков птенцов.

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