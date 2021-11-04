Тарпановидных лошадей разводят в Налибокской пуще, цель - развитие экотуризма

Тарпановидные лошади появились на территории заказника недавно, всего два года назад, но уже обрели популярность среди населения. Сейчас мы пытаемся восстановить популяцию, и людям интересно посмотреть на животных, которые были в древности. Заказник может предоставлять услуги по наблюдению за дикими животными в естественных условиях обитания - это и олени, и зубры, и косули.

Александр Лапицкий, директор Республиканского ландшафтного заказника "Налибокский"