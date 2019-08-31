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В Налибокской пуще устроили реалити-квест по правилам выживания в дикой природе

Задача № 1: Найти человека и выйти из леса самому. В Налибокской пуще устроили настоящий реалити-квест по правилам выживания в дикой природе. Из подручных средств у участников только компас и свисток. Под надзором опытных инструкторов будущие волонтеры по правилам преодолели несколько километров и даже оказали первую помощь. В игру, которая может впоследствии спасти жизнь, погрузилась Юлия Хмель.

Это не настоящая поисковая операция, а всего лишь реалити-квест, но максимально приближенный к реальности. По сценарию: пропал 82-летний мужчина. Основные примеры: красная куртка и корзинка.

Уникальная возможность попробовать себя в роли волонтера и отыскать потеряшку

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Николай Дроздов - легендарный телеведущий -поделился секретами, как выжить в дикой природе

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Сотни волонтеров в свободное от работы время днем и ночью готовы отправиться на поиски людей


А еще сообщить родным и близким. Именно так учат в поисково-спасательном отряде "Ангел". Сотни волонтеров в свободное от работы время днем и ночью готовы отправиться на поиски людей. Отряд "Ангел" и компания МТС сотрудничают вместе около трех лет. И сегодняшний квест тому подтверждение.

Для отряда"Ангел" открыт короткий номерМТС.Также работает usd-запрос

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