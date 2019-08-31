В Налибокской пуще устроили реалити-квест по правилам выживания в дикой природе

Задача № 1: Найти человека и выйти из леса самому. В Налибокской пуще устроили настоящий реалити-квест по правилам выживания в дикой природе. Из подручных средств у участников только компас и свисток. Под надзором опытных инструкторов будущие волонтеры по правилам преодолели несколько километров и даже оказали первую помощь. В игру, которая может впоследствии спасти жизнь, погрузилась Юлия Хмель.



Это не настоящая поисковая операция, а всего лишь реалити-квест, но максимально приближенный к реальности. По сценарию: пропал 82-летний мужчина. Основные примеры: красная куртка и корзинка.