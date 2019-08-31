3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Налибокской пуще устроили реалити-квест по правилам выживания в дикой природе
Задача № 1: Найти человека и выйти из леса самому. В Налибокской пуще устроили настоящий реалити-квест по правилам выживания в дикой природе. Из подручных средств у участников только компас и свисток. Под надзором опытных инструкторов будущие волонтеры по правилам преодолели несколько километров и даже оказали первую помощь. В игру, которая может впоследствии спасти жизнь, погрузилась Юлия Хмель.
Это не настоящая поисковая операция, а всего лишь реалити-квест, но максимально приближенный к реальности. По сценарию: пропал 82-летний мужчина. Основные примеры: красная куртка и корзинка.
Уникальная возможность попробовать себя в роли волонтера и отыскать потеряшку
Николай Дроздов - легендарный телеведущий -поделился секретами, как выжить в дикой природе
Сотни волонтеров в свободное от работы время днем и ночью готовы отправиться на поиски людей
А еще сообщить родным и близким. Именно так учат в поисково-спасательном отряде "Ангел". Сотни волонтеров в свободное от работы время днем и ночью готовы отправиться на поиски людей. Отряд "Ангел" и компания МТС сотрудничают вместе около трех лет. И сегодняшний квест тому подтверждение.
Для отряда"Ангел" открыт короткий номерМТС.Также работает usd-запрос
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов