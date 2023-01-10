В НАН Беларуси разрабатываются новые технологии для производства продуктов питания

Поставлена такая задача, чтобы расширить посевы рапса как основного масла для Республики Беларусь. В этом направлении мы уже почти 5 лет проводим работу с предприятиями как непосредственно по рапсовому маслу, так и купажам. Эти купажи позволяют получить и полезный, и натуральный продукт.

Наталья Комарова, начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания