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В НАН Беларуси разрабатываются новые технологии для производства продуктов питания
Новые технологии для производства продуктов питания и контроля их качества разрабатывают ученые научно-практического центра НАН Беларуси. Основные направления - это снижение количества сахара и соли, а еще максимальное насыщение продуктов микро- и макроэлементами. Используя полезные жиры в том числе, учеными разработана собственная методология определения пальмового масла. Технологии исследований качественных показателей продуктов питания позволяют выполнять до 15 тысяч образцов в год.
Одно из уникальных оборудований, которым оснащен наш центр, это изотопный масс-спектрометр, который позволяет определить содержание изотопов как отпечаток пальцев, который говорит о подлинности продуктов и регионе его происхождения. Исследования позволяют определить наличие воды, сахаров, зернового спирта в коньячной продукции.
Алексей Мелещеня, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:
Поставлена такая задача, чтобы расширить посевы рапса как основного масла для Республики Беларусь. В этом направлении мы уже почти 5 лет проводим работу с предприятиями как непосредственно по рапсовому маслу, так и купажам. Эти купажи позволяют получить и полезный, и натуральный продукт.
Республиканским контрольно-испытательным комплексом по качеству и безопасности продуктов питания разработано более 40 авторских исследований, которые позволяют изучать составы на микробиологическом уровне.
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