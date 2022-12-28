В НАН рассказали, какую выгоду стране принес запуск белорусского космического аппарата

Выручка от продажи изделий и технологий, которые были разработаны при реализации проекта, более чем на $30 млн превысили затраты на создание Белорусского космического аппарата и эксплуатацию всей системы дистанционного зондирования Земли. Такое заявление сделал директор предприятия "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой, пишет БелТА.

Отвечая на вопрос, оправдал ли себя с экономической точки зрения запуск белорусского спутника в 2012 году, специалист подчеркнул: "Сегодня все спутники оптико-электронного наблюдения решают задачи национальной безопасности государств. А эти вещи не определяются прямым экономическим эффектом".

Он пояснил, что в странах Запада при создании космических аппаратов значительные обязательства берет на себя государство, оно заранее гарантирует, что выкупит 80 % ресурса аппарата. "Хваленые Starlink, SpaceX Илона Маска… Все проекты по такой схеме работают. Когда есть гарантированный заказ, можно взять кредит и сделать работу. Только 15-20 % остается на коммерцию (коммерческое использование аппаратов - прим. БелТА)", - уточнил Сергей Золотой.

Он напомнил, что в 2006 году, когда Беларусь запускала свой первый космический аппарат, на орбите было всего 2-3 спутника с разрешением 2 м. Стоимость снимков достигала $8 за квадратный километр при производительности 100 тыс. кв.км в сутки. "Если пересчитать и даже взять 10 % от производительности, окупаемость - через 2 года. Но в 2012 году ситуация резко изменилась. Стало много аппаратов и стоимость космической съемки такого класса - около 30 центов, она упала более чем в 20 раз. А стоимость самих космических аппаратов существенно не изменилась", - сказал он.

С одной стороны, рынок космической информации из года в год становится все более насыщенным, обратил внимание Сергей Золотой. Но с другой стороны, когда возникает критическая ситуация, получить такую информацию становится невозможно. "На сегодняшний день купить космическую информацию высокого разрешения над территорией Украины или Беларуси, невозможно. Ее просто не продают зарубежные спутники. Если у тебя своего спутника нет, то соответственно у тебя и информации нет", - пояснил он.

Поэтому при оценке экономической эффективности проекта по созданию первого белорусского космического аппарата следует учитывать не только прямой коммерческий эффект, но и косвенные. Например, выручку за счет продажи программного обеспечения, технологий. "Выручка от продажи технологий и изделий, которые были разработаны при реализации проекта, более чем на $30 млн превышает затраты на создание БКА и эксплуатацию всей системы", - подчеркнул специалист.

Например, благодаря системе дистанционного зондирования Земли МЧС Беларуси получает полную информацию о температурных аномалиях, пожарах, в том числе на сопредельных территориях. В этой связи Сергей Золотой вспомнил случай с большим пожаром в чернобыльской зоне в 2019 году. МЧС Беларуси за две недели до того, как пожар приблизился к границам страны, уже имел информацию о ЧС (хотя украинская сторона отказывалась признавать факт пожара). Были проведены соответствующие работы возле границы, чтобы в случае чего остановить пожар. "Он был остановлен практически на границе. С нашей стороны выгорели 4 га, со стороны Украины - несколько тысяч. Даже один этот факт говорит об эффективности системы", - уверен специалист.

Еще один пример использования информации, полученной благодаря системе ДЗЗ, - разработка технологий оценки эрозии побережья в Венесуэле. "Мало того что космические технологии являются локомотивом для развития собственной промышленности, так еще и космическая информация может быть эффективно использована для решения различных задач народного хозяйства", - заметил директор предприятия.