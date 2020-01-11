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В народной традиции самое веселое время года - Коляды

На календаре святые вечера, а в народной традиции самое веселое время года - Коляды. Наши предки проводили время за играми, шутовскими забавами, девушки гадали на выданье. А еще в каждом доме хлебом-солью принимали шумных колядовщиков.

Традиция колядования в Запрудье

Считалось, что если они прошли мимо твоего двора, то благополучия и богатого урожая в новом году не видать. Даже в век высоких технологий встретить колядовщиков можно в белорусских деревнях и городах, традиции предков сохраняют. Так, в деревне Запрудье Глубокского района Коляду проводят как настоящий карнавал. Костюмированное шествие возглавляет Звездарь, следом цыган с ученым медведем, что до слез смешит пародиями, обученная танцам лошадь, коза – самая прожорливая из этой компании, зато сулящая богатство и благополучие.

Коляды продлятся до Крещения

Ряженых можно встретить на протяжении почти двух недель - от Рождества до Крещения. А можно и самому примерить непривычный образ колядовщика и для кого-то стать символом благополучия.

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