На календаре святые вечера, а в народной традиции самое веселое время года - Коляды. Наши предки проводили время за играми, шутовскими забавами, девушки гадали на выданье. А еще в каждом доме хлебом-солью принимали шумных колядовщиков.





Традиция колядования в Запрудье

Считалось, что если они прошли мимо твоего двора, то благополучия и богатого урожая в новом году не видать. Даже в век высоких технологий встретить колядовщиков можно в белорусских деревнях и городах, традиции предков сохраняют. Так, в деревне Запрудье Глубокского района Коляду проводят как настоящий карнавал. Костюмированное шествие возглавляет Звездарь, следом цыган с ученым медведем, что до слез смешит пародиями, обученная танцам лошадь, коза – самая прожорливая из этой компании, зато сулящая богатство и благополучие.

Коляды продлятся до Крещения