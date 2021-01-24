В Беларуси продолжается массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V"

Согласно мировой практике, в первую очередь прививают медиков, которые находятся в зоне риска. Вакцина распределена по областям в зависимости от заявок. Списки желающих составляются медучреждениями заранее. Накануне к иммунизации против COVID-19 присоединилась Столбцовская центральная районная больница.

Между тем, эпидситуация в стране постепенно стабилизируется. Клиники возвращаются к своему привычному режиму работы, но к перепрофилированию подходят взвешенно, с умом. Реабилитационный центр в Аксаковщине принял уже 130 человек по стандартной программе. А завтра в штатном режиме заработает 2-й столичный роддом. Светлана Чернова - обо всем по порядку.

Анкетирование - первый шаг на пути к получению вакцины от коронавируса. Давление, температура тела, уровень насыщения легких кислородом - медсестра Елена Светликовская собирает все необходимые данные, чтобы передать лист с заключением врачу - это уже будет второй этап осмотра перед прививкой.

Инженер по охране труда Столбцовской центральной районной больницы Дмитрий Якжик COVID не болел. Семью вирус тоже обошел стороной. От гриппа прививается каждый сезон - это аксиома. И сейчас делать исключение - время не подходящее. Врач делает заключение: для получения антиковидного лекарства годен!

В целом противопоказаний немного, как и при обычной вакцинации: аллергия, онкология, иммунодефицитные состояния. А для переболевших COVID - обязательно выдержать полугодовой период после выздоровления. Стартовый день вакцинации российским препаратом "Спутник V" показал - желающих немало. В Столбцовскую больницу привезли 300 доз двухкомпонентной вакцины. В первую очередь ее получают медики (планируется привить 137 человек), затем работники социальной службы с круглосуточным пребыванием и сотрудники сферы образования.







Хранение вакцины требует особых условий. В морозильной камере -18. Там на разных полках хранятся сразу 2 компонента (второй вводят человеку спустя 21 день, чтобы закрепить иммунитет). Медицинская сестра контролирует климат в морозильной камере дважды в день.

Достают вакцину лишь в случае введения ее пациенту. На разморозку ампулы требуется плюс/минус 30 минут. Из одного флакона прививку получают 5 человек. Они уже наготове, после пройденного осмотра - здесь время не потянешь. Открытая ампула годна только в течение двух часов.

В процедурном кабинете есть шкаф для экстренной неотложной помощи. Здесь аптечка, антигистаминные препараты. Мешок Амбу - для временной искусственной вентиляции легких. Это все на тот случай, если у человека после вакцинации возникнет аллергическая реакция.

Чтобы держать это на контроле, после вакцинации предусмотрено время для отдыха пациента. Совместим ли "Спутник V" с организмом, на всякий случай проверяют в течение 30 минут.



Планируется, что в стране "Спутник V" получат не менее 20 тысяч медиков

Практика начала вакцинации с медицинских работников - общемировая. Планируется, что в стране "Спутник V" получат не менее 20 тысяч медиков, которые находятся в группе риска. Не за горами и вакцинация населения. Тем более, отмечают в больнице, интерес к "Спутник V" только возрастает.

Тем временем эпидобстановка в стране постепенно улучшается, некоторые отделения больниц страны начинают работать в стандартном режиме. К обычному графику работы после лечения пациентов с COVID-19 возвращается больница № 3 в Гродно. С 1 октября четыре отделения на 230 коек были перепрофилированы под прием инфицированных. За это время помощь здесь получили более тысячи больных коронавирусом. В последние дни таких пациентов были единицы.