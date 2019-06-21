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В нашей студии советник посольства Италии в Беларуси Паоло Тонини

Мы продолжаем вас удивлять гостями нашего инфоканала, и здесь в студии Агентства теленовостей на стадионе "Динамо" у нас советник посольства Италии в Беларуси Паоло Тонини.

Паоло, здравствуйте. Наверняка Вы очень глубоко вовлечены во все процессы, связанные с прибытием и размещением ваших атлетов в Беларуси. Для начала давайте, пожалуйста, поговорим о спортивных планах итальянской делегации (видео).

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