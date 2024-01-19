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В Нацбиблиотеке cтартовал виртуальный проект - проследить освобождение Беларуси от фашистов можно не выходя из дома
"Газетные строки читая сердцем" - виртуальный проект с таким названием cтартовал в Национальной библиотеке. Главная задумка - проследить процесс освобождения Беларуси во время Второй мировой войны. В основу легла периодика 1944 года. Ознакомиться с публицистикой можно не выходя из дома. Статьи публикуются на портале Национальной библиотеки и находятся в открытом доступе. А сам контент обновляется на сайте еженедельно.
Проект трехязычный. Новости выходят на двух государственных языках, а также на английском, но в более сокращенном виде. Для того чтобы сберечь сами бумажные носители, газеты оцифровываются, поскольку это не очень качественная бумага, которая использовалась для газет. Это не только военное время. На одной из фотографий фотокорреспондент запечатлел то время, когда жители одной из деревень возвращались из леса (они прятались от немцев) в освобожденную деревню.
Читальный зал онлайн-формата можно посетить на официальном сайте Национальной Библиотеке Беларуси. К просмотру виртуальных пользователей – книжные, периодические и иллюстративные издания времен ВОВ.
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