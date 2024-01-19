В Нацбиблиотеке cтартовал виртуальный проект - проследить освобождение Беларуси от фашистов можно не выходя из дома

Проект трехязычный. Новости выходят на двух государственных языках, а также на английском, но в более сокращенном виде. Для того чтобы сберечь сами бумажные носители, газеты оцифровываются, поскольку это не очень качественная бумага, которая использовалась для газет. Это не только военное время. На одной из фотографий фотокорреспондент запечатлел то время, когда жители одной из деревень возвращались из леса (они прятались от немцев) в освобожденную деревню.

Люция Тупчиенко-Кадырова, главный библиограф отдела Национальной библиотеки Беларуси