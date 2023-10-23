В Нацбиблиотеке открылась выставка "Прикоснуться к наследию душой"

Устав ЮНЕСКО гласит, что "войны начинаются в умах людей, именно там мы должны поселить мысли о мире". Острое осознание этой истины в условиях непростой ситуации в мире и регионе требует от нас еще больше внимания уделять охране и популяризации культуры, культурных традиций, нематериального культурного наследия, которое является носителем базовых человеческих ценностей: толерантности, мира, созидания и развития. Символично, что наше мероприятие приурочено к Году мира и созидания. У каждого народа есть свой исторический опыт и национальная культура. Через их призму происходит понимание и познание других культур и народов.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси, председатель Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО