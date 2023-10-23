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В Нацбиблиотеке открылась выставка "Прикоснуться к наследию душой"
Устные традиции, язык, исполнительские искусства, обычаи, обряды и праздники, знания и навыки, традиционные ремесла являются предметом гордости белорусов. В Национальной библиотеке открылась выставка "Прикоснуться к наследию душой", приуроченная к 20-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. Как отметил на торжественном мероприятии глава МИД, многочисленные войны, проходившие на территории современной Беларуси, нанесли значительные потери материальным ценностям страны. Однако белорусы смогли сохранить нематериальное духовное наследие, которое продолжает оставаться прочным фундаментом для самоидентификации народа, понимания своего места в мире и является важнейшим источником его творческих сил.
Устав ЮНЕСКО гласит, что "войны начинаются в умах людей, именно там мы должны поселить мысли о мире". Острое осознание этой истины в условиях непростой ситуации в мире и регионе требует от нас еще больше внимания уделять охране и популяризации культуры, культурных традиций, нематериального культурного наследия, которое является носителем базовых человеческих ценностей: толерантности, мира, созидания и развития. Символично, что наше мероприятие приурочено к Году мира и созидания. У каждого народа есть свой исторический опыт и национальная культура. Через их призму происходит понимание и познание других культур и народов.
Заместитель министра культуры Валерий Громада в свою очередь заверил, что Беларусь продолжит работу по сохранению нематериального культурного наследия. Ожидается, что выставка продолжит работу в различных регионах страны.
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