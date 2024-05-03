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В Национальном аэропорту Минск для полетов снова открыта первая взлетно-посадочная полоса
В Национальном аэропорту Минск после текущего ремонта открыта для полетов первая взлетно-посадочная полоса. Взлеты/посадки воздушных судов с первой полосы были выполнены 3 мая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службувоздушной авиакомпании.
Первая взлетно-посадочная полоса (ВПП-1), построенная в 1979 году, была закрыта для эксплуатации с 2019 года. За 2020-2023 годы выполнен комплекс работ по ремонту верхнего слоя покрытия общей площадью более 8 тыс. кв.м, обновлены маркировочные знаки. Проведена настройка, наземные и летные проверки радиотехнических средств посадки, электрических систем и светосигнального оборудования. "В 2023 году первая взлетно-посадочная полоса приведена в эксплуатационную готовность для осуществления приема/выпуска воздушных судов", - уточнили в пресс-службе.
"Регулярное ежегодное выполнение работ по текущему ремонту ВПП-1 позволяет поддерживать ее в работоспособном состоянии, однако не обеспечивает полное восстановление технических и эксплуатационных свойств конструкции. При возобновлении интенсивной эксплуатации ВПП-1 будет происходить ее ускоренное разрушение. Это обусловлено продолжительным сроком эксплуатации аэродромных покрытий ВПП-1, в несколько раз превышающим нормативный, без проведения полномасштабной реконструкции. Стадия архитектурного проекта реконструкции разработана. Ориентировочный срок реализации реконструкции - 2026-2030 годы", - рассказал главный инженер Национального аэропорта Минск Александр Русецкий.
Полоса будет эксплуатироваться в щадящем режиме: для полетов воздушных судов, прибывающих на авиаремонтный завод, также для бизнес-авиации, при необходимости других ВС. Кроме того, первая полоса будет являться запасной относительно второй.
"В настоящее время Национальный аэропорт Минск имеет соответствующий сертификат годности аэродрома к эксплуатации, который включает в себя две взлетно-посадочные полосы. Согласно документу эксплуатация двух полос одновременно не допускается, они могут использоваться только поочередно", - добавили в пресс-службе.
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