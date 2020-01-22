В Национальном аэропорту Минск усилены меры по защите от коронавируса

"Вспышка нового коронавируса". "Опасный вирус передается от человека к человеку". Такими заголовками в последние дни буквально пестрят новостные сводки - это уже одна из важнейших мировых тем. Что же это такое, стоит ли опасаться нам, белорусам, и какие меры защиты приняты в нашей стране - будем разбираться вместе.



Известно, что новый вирус пришел из Китая. Случаи заражения есть уже в некоторых странах мира. Статистика прирастает. Из-за стремительного распространения вируса сегодня на экстренное заседание собралась Всемирная организация здравоохранения. Ситуацию внимательно отслеживает и Минздрав Беларуси. Посольство нашей страны в Китае советует белорусам избегать контактов с животными, не посещать рынки морепродуктов, мыть руки и носить защитную маску. В Национальном аэропорту Минск пассажиры из стран, где выявили вирус, проходят санитарно-карантинный контроль.



Прямо сейчас там находится наш корреспондент Юрий Шевчук. У него и узнаем, как организован процесс досмотра.



Национальный аэропорт Минск. Ежедневно главная воздушная гавань страны принимает десятки судов со всего мира. Пассажиропоток более 100 человек в день. Уследить за всеми сложно, но нужно. Делается это в целях обеспечения безопасности как правопорядка, так и здравоохранения.





Рейс из Китая

В 17:25 в Национальном аэропорту Минск приземляется рейс из Пекина. В связи с последними событиями в Поднебесной к этому рейсу приковано внимание не только сотрудников, но и журналистов. Борт доставил в Беларусь около сотни человек. Син Сяо Дун, как и многие его соотечественники, прилетел в медицинской маске, но не потому что в Китае зарегистрирована вспышка пневмонии, а потому что для китайцев это практически повседневный аксессуар.

Син Сяо Дун, пассажир рейса Пекин - Минск:

"Я не чувствую угрозу или опасность. Но маска мера предосторожности. Во многих компаниях их выдают сейчас бесплатно".

Перед тем как подойти к стойке регистрации, Син Сяо Дун, как и остальные пассажиры рейса Пекин -Минск, попадает в объектив тепловизора сотрудников санэпидемслужбы. Эта мера предосторожности практикуется, когда в мире фиксируется вспышка вируса или других опасных заболеваний. Принцип действия прост: если в объектив попадает человек с высокой температурой, дисплей меняет цвет, а прибор издает звуковой сигнал.

В Беларуси усилены меры по защите от коронавируса

Чтобы успеть сканировать всех пассажиров, на каждом рейсе работает по два прибора. Если кто-то проскочил, прибор мобильный, поэтому с ним можно пойти и к стойке регистрации. Эффект такой проверки налицо во всех смыслах.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

"Сотрудники санитарно-карантинной службы на месте реагируют. Далее при необходимости вызывается сотрудник службы гражданской авиации, который в последующем проводит осмотр пациента".

Начеку сегодня и стражи границ, причем не только в выявлении поддельных паспортов, но и в опознавании подозрительных пассажиров с кашлем или температурой. Отдельные функции санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска пограничники осуществляют уже 7 лет, поэтому для них эта обычная работа. Разве что сейчас приходится трудиться в масках.

Стоит ли говорить, что все пассажиры, прилетевшие рейсом Пекин - Минск, оказались здоровы. В противном случае, как мы сегодня убедились в аэропорту, шансов выйти в город у инфицированного человека практически нет. Хотя, как рассказали нам сегодня китайцы, которые уже не прилетали, а наоборот вылетали в Пекин, даже в Поднебесной опасаться распиаренного вируса не стоит. Банальные меры предосторожности защитят от болезни.

Рекомендации белорусского посольства в Китае

Но белорусское посольство в Китае все же предупредило наших граждан о возможной опасности и дало некоторые