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В Национальном аэропорту Минск усилены меры по защите от коронавируса
"Вспышка нового коронавируса". "Опасный вирус передается от человека к человеку". Такими заголовками в последние дни буквально пестрят новостные сводки - это уже одна из важнейших мировых тем. Что же это такое, стоит ли опасаться нам, белорусам, и какие меры защиты приняты в нашей стране - будем разбираться вместе.
Известно, что новый вирус пришел из Китая. Случаи заражения есть уже в некоторых странах мира. Статистика прирастает. Из-за стремительного распространения вируса сегодня на экстренное заседание собралась Всемирная организация здравоохранения. Ситуацию внимательно отслеживает и Минздрав Беларуси. Посольство нашей страны в Китае советует белорусам избегать контактов с животными, не посещать рынки морепродуктов, мыть руки и носить защитную маску. В Национальном аэропорту Минск пассажиры из стран, где выявили вирус, проходят санитарно-карантинный контроль.
Прямо сейчас там находится наш корреспондент Юрий Шевчук. У него и узнаем, как организован процесс досмотра.
Национальный аэропорт Минск. Ежедневно главная воздушная гавань страны принимает десятки судов со всего мира. Пассажиропоток более 100 человек в день. Уследить за всеми сложно, но нужно. Делается это в целях обеспечения безопасности как правопорядка, так и здравоохранения.
Рейс из Китая
В 17:25 в Национальном аэропорту Минск приземляется рейс из Пекина. В связи с последними событиями в Поднебесной к этому рейсу приковано внимание не только сотрудников, но и журналистов. Борт доставил в Беларусь около сотни человек. Син Сяо Дун, как и многие его соотечественники, прилетел в медицинской маске, но не потому что в Китае зарегистрирована вспышка пневмонии, а потому что для китайцев это практически повседневный аксессуар.
Син Сяо Дун, пассажир рейса Пекин - Минск:
"Я не чувствую угрозу или опасность. Но маска мера предосторожности. Во многих компаниях их выдают сейчас бесплатно".
Перед тем как подойти к стойке регистрации, Син Сяо Дун, как и остальные пассажиры рейса Пекин -Минск, попадает в объектив тепловизора сотрудников санэпидемслужбы. Эта мера предосторожности практикуется, когда в мире фиксируется вспышка вируса или других опасных заболеваний. Принцип действия прост: если в объектив попадает человек с высокой температурой, дисплей меняет цвет, а прибор издает звуковой сигнал.
В Беларуси усилены меры по защите от коронавируса
Чтобы успеть сканировать всех пассажиров, на каждом рейсе работает по два прибора. Если кто-то проскочил, прибор мобильный, поэтому с ним можно пойти и к стойке регистрации. Эффект такой проверки налицо во всех смыслах.
Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
"Сотрудники санитарно-карантинной службы на месте реагируют. Далее при необходимости вызывается сотрудник службы гражданской авиации, который в последующем проводит осмотр пациента".
Начеку сегодня и стражи границ, причем не только в выявлении поддельных паспортов, но и в опознавании подозрительных пассажиров с кашлем или температурой. Отдельные функции санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска пограничники осуществляют уже 7 лет, поэтому для них эта обычная работа. Разве что сейчас приходится трудиться в масках.
Стоит ли говорить, что все пассажиры, прилетевшие рейсом Пекин - Минск, оказались здоровы. В противном случае, как мы сегодня убедились в аэропорту, шансов выйти в город у инфицированного человека практически нет. Хотя, как рассказали нам сегодня китайцы, которые уже не прилетали, а наоборот вылетали в Пекин, даже в Поднебесной опасаться распиаренного вируса не стоит. Банальные меры предосторожности защитят от болезни.
Рекомендации белорусского посольства в Китае
Но белорусское посольство в Китае все же предупредило наших граждан о возможной опасности и дало некоторые
. Среди них избегать контактов с животными, обходить стороной рынки морепродуктов и фермы, а также стараться меньше употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. И, конечно, по возможности избегать контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.
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