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В Национальном аэропорту Минск пограничники задержали гражданина Камеруна c поддельным паспортом
Колесил по миру 7 лет с поддельным паспортом. В Национальном аэропорту Минск пограничники задержали 45-летнего гражданина Камеруна. Как пояснил сам задержанный, фальшивый паспорт он приобрел в 2012 году в Чили (и стал поданным этой страны). Благодаря новому гражданству у экс-камерунца появилась возможность беспрепятственно путешествовать по миру. Мужчина утверждал, что с документом он побывал в десяти странах. Это подтверждали визы и отметки о пересечении границ: Аргентина, Мексика, Франция, Испания, Марокко, Того, Гвинея, Ганна, Канада и Россия.
Сейчас пограничники проверяют достоверность информации, которую рассказал задержанный. В отношении мужчины начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение границы. За использование поддельного документа иностранцу грозит уголовная ответственность в виде ограничения свободы до двух лет.
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