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В Национальном аэропорту Минск приземлился борт Президента Молдовы Игоря Додона
В Беларусь на II Европейские игры продолжают прибывать VIP-гости. В ближайшие минуты в Национальном аэропорту Минск приземлится борт Президента Грузии Саломе Зурабишвили. Несколькими часами ранее здесь встречали Президента Молдовы Игоря Додона. Красная дорожка, рота почетного караула, приветствие официальных лиц и для высокого гостя из Боснии и Герцеговины. Самолет председателя Президиума этой страны Милорада Додика приземлился сегодня днем.
В числе других важных персонСаломе Зурабишвили, Игорь Додон и Милорад Додик будут присутствовать завтра на церемонии открытия главного спортивного форума Европы.
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