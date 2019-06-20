В Национальном аэропорту Минск приземлился борт Президента Молдовы Игоря Додона

В Беларусь на II Европейские игры продолжают прибывать VIP-гости. В ближайшие минуты в Национальном аэропорту Минск приземлится борт Президента Грузии Саломе Зурабишвили. Несколькими часами ранее здесь встречали Президента Молдовы Игоря Додона. Красная дорожка, рота почетного караула, приветствие официальных лиц и для высокого гостя из Боснии и Герцеговины. Самолет председателя Президиума этой страны Милорада Додика приземлился сегодня днем.



В числе других важных персонСаломе Зурабишвили, Игорь Додон и Милорад Додик будут присутствовать завтра на церемонии открытия главного спортивного форума Европы.