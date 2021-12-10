ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Национальном аэропорту Минск приземлился самолет из Ирака, он увезет домой более 400 беженцев

В Национальном аэропорту Минск буквально 15 минут назад приземлился самолета из Ирака. Он увезет более 400 беженцев, которые отчаялись получить помощь от Европы, в Эрбиль. Вывозной рейс в Ирак запланирован и на завтра.

В аэропорту работает наша съемочная группа, на связи со студией Александр Камович. Подробности в видео.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все