В Национальном аэропорту Минск приземлился самолет из Ирака, он увезет домой более 400 беженцев

В Национальном аэропорту Минск буквально 15 минут назад приземлился самолета из Ирака. Он увезет более 400 беженцев, которые отчаялись получить помощь от Европы, в Эрбиль. Вывозной рейс в Ирак запланирован и на завтра.



В аэропорту работает наша съемочная группа, на связи со студией Александр Камович. Подробности в видео.