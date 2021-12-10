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В Национальном аэропорту Минск приземлился самолет из Ирака, он увезет домой более 400 беженцев
В Национальном аэропорту Минск буквально 15 минут назад приземлился самолета из Ирака. Он увезет более 400 беженцев, которые отчаялись получить помощь от Европы, в Эрбиль. Вывозной рейс в Ирак запланирован и на завтра.
В аэропорту работает наша съемочная группа, на связи со студией Александр Камович. Подробности в видео.
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