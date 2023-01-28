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В Национальном аэропорту Минск с победными эмоциями встречали особую команду

С победными эмоциями и самыми яркими впечатлениями. Сегодня ночью в Национальном аэропорту Минск встречали особую команду - участников Единых игр Специальной олимпиады. Уникальное соревнование проходило в Казани. В турнире принимали участие спортсмены с ментальными нарушениями. Здесь не важен возраст участников. Так, самому юному было всего 9 лет, а возрастному 52. Всего полторы тысячи атлетов. К слову, впервые в мире на этом турнире удалось объединить как летние, так и зимние виды спорта.

Белорусам удалось выиграть пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медаль в четырех видах. Спорт для этих ребят не просто увлечение или соревнование, а своеобразная реабилитация.

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