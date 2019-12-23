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В Национальном аэропорту Минск встретили 5-миллионного пассажира

В Национальном аэропорту Минск встретили 5-миллионного пассажира

Юбилейный пассажир Андрей прибыл в белорусскую столицу рейсом немецкой авиакомпании Lufthansa из Франкфурта. По прилете его встретили в vip-терминале цветами и подарками. Он признался, что прибытие в аэропорт в качестве 5-миллионного пассажира было для него сюрпризом, до этого ничего не выигрывал. Летает из минского аэропорта он довольно часто, в основном по работе. Во Франкфурте приходится бывать примерно 5-6 раз в год.

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