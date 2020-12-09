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В Национальном аэропорту Минск усилили меры защиты от COVID-19

В Национальном аэропорту Минск усилили антиковидные меры. Всемирнаяорганизация здравоохранения поставила в главную воздушную гавань Беларуситепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты, а такжедезинфицирующие средства.

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