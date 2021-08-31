В Национальном аэропорту Минск встретили наших бронзовых призеров Кубка мира по баскетболу 3х3

В Национальном аэропорту Минск накануне поздно вечером встречали наших баскетболистов и баскетболисток. Ребята вернулись с Кубка мира по баскетболу 3х3. Парни - в ранге бронзовых призеров. Состязания проходили в возрастной категории до 18 лет. Стоит отметить, что такого результата белорусам удалось добиться впервые в истории.

В матче за 3место наши ребята разгромили сборную Египта. По итогам турнира наш Илья Милашевский вошел в так называемую символическую тройку лучших баскетболистов.

Что касается наших девушек, команда, попав в группу, где собрались мировые лидеры, сумела на групповом этапе одержать историческую победу над россиянками. И это с учетом того, что наши девушки на 2-3 года младше соперниц. Бронзовую медаль конкурса баскетбольного мастерства завоевала и Полина Костюковец.

