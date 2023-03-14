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В Национальном аэропорту Минск задержан иностранный футболист с поддельным паспортом

Подделал документы, чтобы быть более перспективным для работодателя. В Национальном аэропорту Минск пограничники задержали иностранца с фальшивым паспортом. В документе был изменен возраст мужчины.

Как потом оказалось, житель Нигерии - футболист, он прибыл в Беларусь, чтобы продолжить карьеру игрока. Настоящий документ находился в вещах иностранца. Мужчине придется отвечать за незаконное пересечение границы и подделку документов.

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