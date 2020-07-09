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В Национальном аэропорту открылись специальные кабины паспортного контроля для семей с детьми
Граница, дружественная детям
Сделать путешествие с детьми комфортнее, а пересечение границ дружественным. Такую задачу перед собой поставили Детский фонд ЮНИСЕФ и Госпогранкомитет нашей страны. Для реализации совместного проекта выбран Национальный аэропорт, где сегодня открылись 4 специально выделенные кабины паспортного контроля длясемей с детьми.
Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси
:
"Мы хотим, чтобы детям и семьям было безопасно проходить через аэропорты. Здесь есть гигиенический пункт - место, где дети могут помыть руки. И самое главное - это первая такая инициатива на территории бывшего Союза: аэропорт дружественныйдетям".
Анатолий Лаппо, Председатель Государственного погранкомитета Беларуси:
"Первая точка - это аэропорт. Мы посмотрели, здесь все получилось. Следующий этап - это железнодорожные станции на пограничных переходах, пункты пропуска в зонах ожидания.
Естественно, граница - это и дети. Будем создавать условия и для для детей, которые живут на границе, на пограничных заставах. Мы последние 5-6 лет сами строим хорошие детские комплексы в городках. Но есть заставы, которые построили в 70-х годах, где детские площадки остались еще тех времен, без нужныхусловий для детей".
Для маленьких туристов в Национальный аэропорту организовали детскую зону с горками, интерактивными играми и кафе.
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