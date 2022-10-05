В Национальном аэропорту сегодня торжественно встречали белорусских спасателей

Победители чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Самарканде вернулись в Минск из Узбекистана. Напомним, наша сборная стала лучшей в командном зачете. Огнеборцы из 11-ти стран соревновались на протяжении пяти дней. Белорусы стали первыми. С победой спортсменов и тренерский состав поздравил Президент.