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В Национальном аэропорту сегодня торжественно встречали белорусских спасателей

Победители чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Самарканде вернулись в Минск из Узбекистана. Напомним, наша сборная стала лучшей в командном зачете. Огнеборцы из 11-ти стран соревновались на протяжении пяти дней. Белорусы стали первыми. С победой спортсменов и тренерский состав поздравил Президент.

Фото:ucp.by

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