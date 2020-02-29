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В Национальном аэропорту усилены меры по недопущению коронавируса
Меры по недопущению распространения коронавируса усилены в Национальном аэропорту Минск, а также во всех наземных международных пунктах пропуска. Пассажирам, которые прилетели из стран, где выявлен вирус, проводят обязательный температурный скрининг. Напомним, в Беларуси зафиксирован первый завозной случай короновируса. Студент из Ирана сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. У него нет клинических симптомов болезни.
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