В Национальном аэропорту усилены меры по недопущению коронавируса

Меры по недопущению распространения коронавируса усилены в Национальном аэропорту Минск, а также во всех наземных международных пунктах пропуска. Пассажирам, которые прилетели из стран, где выявлен вирус, проводят обязательный температурный скрининг. Напомним, в Беларуси зафиксирован первый завозной случай короновируса. Студент из Ирана сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. У него нет клинических симптомов болезни.



