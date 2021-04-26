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В Национальном архиве Беларуси стартовал проект под названием "Чернобыль: от аварии до возрождения"

Напомнить об уроке техногенной трагедии. В Национальном архиве Беларуси стартовал проект под названием "Чернобыль: от аварии до возрождения".

Выставка реальных документов и артефактов отвечает на вопрос, как это было. Наталья Бордиловская расскажет подробнее (видео).

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