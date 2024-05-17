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В Национальном детском технопарке прошел конкурс робототехники "Дорога в будущее"

Областной конкурс по робототехнике "Дорога в будущее" прошел на базе Национального детского технопарка. Участие в нем приняли более 130 команд. Юные инженеры центрального региона соревновались в 8 дисциплинах: движение роботов по траектории, выполнение машинами сложных задач и робосумо.

Ученики младших классов собирали модели техники по темам фильмов, а взрослые участники презентовали проекты, которые могут быть полезными в разных сферах жизни.

"Нашим проектом мы акцентировали внимание на экологические проблемы, которые существуют сегодня. Мы хотели, чтобы наш робот двигался не просто вперед и назад, а хотели сделать акцент именно на зеленом ростке, который так бережно охраняет робот", - поделился учащийся гимназии № 1 г. Солигорска Всеволод Руденя.

Хотели бы подчеркнуть, что ребята развили свои творческие способности и наработали практические навыки робототехники, потому как она является уже настоящим. Робототизированные системы используются практически везде. И очень важно уметь проектировать такие системы и программировать их.
Дмитрий Романчик, начальник центра информатизации и дистанционного образования Минского областного института развития образования

Также для школьников провели мастер-классы по интеллектуальной робототехнике. Лучшие проекты смогут рассчитывать на финансирование и реальное применение.

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