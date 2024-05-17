В Национальном детском технопарке прошел конкурс робототехники "Дорога в будущее"

Хотели бы подчеркнуть, что ребята развили свои творческие способности и наработали практические навыки робототехники, потому как она является уже настоящим. Робототизированные системы используются практически везде. И очень важно уметь проектировать такие системы и программировать их.

Дмитрий Романчик, начальник центра информатизации и дистанционного образования Минского областного института развития образования