В Национальном детском технопарке проводят допнабор в объединения по интересам

Учащихся ждут в 14 объединениях по интересам как платных, так и бесплатных. Например, бесплатно примут подростков 14-16 лет на "Архитектурную модель (макетирование)", с 14 по 18 лет - на "Конструирование радиоэлектронных устройств", с 14 лет - в объединение "Астрономы - наблюдатели", а также на "Моделирование транспортной техники" (9-14 лет) и на "Радиоуправляемые модели кораблей" (с 10 лет).