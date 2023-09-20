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В Национальном детском технопарке проводят допнабор в объединения по интересам

В Национальном детском технопарке проводят допнабор в объединения по интересам

Дополнительный набор в объединения по интересам объявилНациональный детский технопарк. Такая информация размещена на сайте учреждения, сообщает БЕЛТА.

Учащихся ждут в 14 объединениях по интересам как платных, так и бесплатных. Например, бесплатно примут подростков 14-16 лет на "Архитектурную модель (макетирование)", с 14 по 18 лет - на "Конструирование радиоэлектронных устройств", с 14 лет - в объединение "Астрономы - наблюдатели", а также на "Моделирование транспортной техники" (9-14 лет) и на "Радиоуправляемые модели кораблей" (с 10 лет).

На платной основе можно посещать объединение "Робототехника", "Основы веб-разработки", "Основы 3D моделирования и прототипирования" (9-11 лет), "Киберспорт" (с 14 лет) и многое другое.

Подробную информацию можно узнать на сайте детского технопарка.

Фото: БЕЛТА

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