В Национальном историческом музее за круглым столом обсуждают вопросы Дня народного единства

"День народного единства в Беларуси станет символом сплочения белорусского общества". Такое мнение прозвучало во время круглого стола в Национальном историческом музее. В мероприятии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, представители госорганов, духовенства, СМИ и молодежь. Праздник единения нации наша страна встретит впервые уже 17 сентября. Эту дату выбрали сами белорусы, опираясь на историческое прошлое.



Анастасия Бенедисюк продолжит (прямое включение). Буквально только что двери одного из выставочных залов Национального исторического музея закрылись. Там начались обсуждения вопросов консолидации белорусского общества. В преддверии Дня единения тема звучит как никогда актуально. Особенно, если учесть, что отдельным зарубежным комментаторам наш новый праздник как кость в горле. Да что там, все мы помним, первые дни после определения даты. Как особенно возмущался МИД Польши.



Праздник 17 сентября - это наше желание.Инициатива, которой много лет. Еще в 90-е белорусы писали письма, просили. Но тогда желание быть добрым соседом - вот это наше спокойствие и памяркоўнасць - взяли верх. Как показала уже современная история, никто не оценил. Но и мы сделали выводы. Терпеть неуважительное отношение к себе мы, белорусы, не намерены! Это наш праздник. И разделить нас еще раз не получится.

