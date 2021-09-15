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В Национальном историческом музее за круглым столом обсуждают вопросы Дня народного единства
"День народного единства в Беларуси станет символом сплочения белорусского общества". Такое мнение прозвучало во время круглого стола в Национальном историческом музее. В мероприятии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, представители госорганов, духовенства, СМИ и молодежь. Праздник единения нации наша страна встретит впервые уже 17 сентября. Эту дату выбрали сами белорусы, опираясь на историческое прошлое.
Анастасия Бенедисюк продолжит (прямое включение). Буквально только что двери одного из выставочных залов Национального исторического музея закрылись. Там начались обсуждения вопросов консолидации белорусского общества. В преддверии Дня единения тема звучит как никогда актуально. Особенно, если учесть, что отдельным зарубежным комментаторам наш новый праздник как кость в горле. Да что там, все мы помним, первые дни после определения даты. Как особенно возмущался МИД Польши.
Праздник 17 сентября - это наше желание.Инициатива, которой много лет. Еще в 90-е белорусы писали письма, просили. Но тогда желание быть добрым соседом - вот это наше спокойствие и памяркоўнасць - взяли верх. Как показала уже современная история, никто не оценил. Но и мы сделали выводы. Терпеть неуважительное отношение к себе мы, белорусы, не намерены! Это наш праздник. И разделить нас еще раз не получится.
Выставка ко Дню народного единства в Национальном историческом музее
Круглому столу предшествовало торжественное открытие тематической выставки. Это мультипроект совместный: Национального исторического и областных музеев. При этом все они сегодня были на связи посредствам телемоста. За звук и картинку отвечает Белтелерадиокомпания. Каждый регион, рассказал и показал, а что они успели собрать? И чем для них обернулась почти 20-летная борьба за воссоединение?
Кроме этого, свою книгу презентовал известный белорусский коллекционер, лауреат премии "За духовное возрождение" Владимир Лиходедов. Все мы знаем его как человека, который воссоздал печатный станок Скорины.
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