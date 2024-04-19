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В Национальном художественном музее Беларуси проходит мастер-класс "Китайская живопись тушью"

Танец кисти на бумаге, где каждый штрих отражает состояние души. Приоткрыть секреты китайской живописи приглашает Национальный художественный музей Беларуси. Уже 19 апреля попробовать свои силы в искусстве Поднебесной можно на мастер-классе "Китайская живопись тушью" от Китайско-Европейского культурно-образовательного центра "Дуноу".

Кроме того, в музее хранится большая коллекция китайского искусства, которая пополняется с 1960 года. После Великой Отечественной войны Китай первым помог Беларуси в восстановлении музейных фондов.

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