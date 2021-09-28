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В Национальном художественном музее Беларуси прошла кульминация международного пленэра "Святасць зямлі беларускай"

Полсотни масштабных полотен, написанных за две недели, в память о духовном наставнике нации. В Национальном художественном прошла кульминация международного пленэра "Святасць зямлі беларускай". Шестой форум провели под брендом Года народного единства и посвятили Митрополиту Филарету. Художники из Молдовы, России и Беларуси в течение месяца жили под Ивенцом и вне мастерских маслом рисовали картины. Полотна впервые на публичном обозрении. Их официально презентовали вместе с собранием портретов первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета. Проект стал посвящением Владыке как символу созидателя и объединителя белорусского народа.

Все итоговые полотна пленэра уже выкуплены меценатом. Известно, что выставка поедет по стране в том же виде. Первым городом экспонирования станет Слуцк. Но в ближайшее время работы не уедут из зала Национального художественного - их экспонируют вместе с детскими рисунками. "Взгляд снизу" на Митрополита Филарета, убранство храмов и духовную тематику зарисовали ребята в рамках республиканского конкурса. В музей отобрали лучшие два десятка работ.

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