В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске дан старт благотворительной акции "Наши дети"

Ключевой момент, это то мероприятие, которое пройдет с участием главы государства 27 декабря во Дворце Республики "Волшебная сказка" будет показана нашим детям. Это более 2,5 тыс. ребят из всей страны. Наша задача, чтобы теплоту и доброту, которую дарят взрослые, дети передавали своим сверстникам, в трудную минуту могли добрым словом, хорошим делом, поступком поддержать своих ровесников.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси