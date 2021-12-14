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В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске дан старт благотворительной акции "Наши дети"
Сегодня в Беларуси стартовала ежегодная благотворительная акция "Наши дети". В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи собрались полтысячи ребят из всех регионов страны. К слову, центр открыли после капитального ремонта, и это стало им своеобразным рождественским подарком. Для участников праздника подготовили шоу-программу с музыкой и сказочными персонажами.
Ключевой момент, это то мероприятие, которое пройдет с участием главы государства 27 декабря во Дворце Республики "Волшебная сказка" будет показана нашим детям. Это более 2,5 тыс. ребят из всей страны. Наша задача, чтобы теплоту и доброту, которую дарят взрослые, дети передавали своим сверстникам, в трудную минуту могли добрым словом, хорошим делом, поступком поддержать своих ровесников.
Праздничная благотворительная акция продлится до 14 января. Подарки и поздравления примут около миллиона ребят по всей стране.
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