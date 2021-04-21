В Национальном центре современных искусств арт-инсталляции к 35-летию чернобыльской катастрофы

Фотоотголоски Чернобыля перевели в арт-инсталляции. В Национальном центре современных искусств весь этаж отдали под художественный проект, посвященный 35-летию атомной катастрофы. 13 авторов - это представители Беларуси, Украины и Японии - покадрово восстановили трагедию до и после. Часть визуальных фактов - от государственного архива кино-, фотодокументов, корреспонденты районных газет в течение нескольких лет готовили материалы прямо с радиационных полей. Детские патологии, реанимация деревень и жизнь в зоне отчуждения в 90-х - сотни непостановочных кадров, которые ранее было неудобно демонстрировать, сегодня объединены в отдельные проекты.

