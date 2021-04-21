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В Национальном центре современных искусств арт-инсталляции к 35-летию чернобыльской катастрофы
Фотоотголоски Чернобыля перевели в арт-инсталляции. В Национальном центре современных искусств весь этаж отдали под художественный проект, посвященный 35-летию атомной катастрофы. 13 авторов - это представители Беларуси, Украины и Японии - покадрово восстановили трагедию до и после. Часть визуальных фактов - от государственного архива кино-, фотодокументов, корреспонденты районных газет в течение нескольких лет готовили материалы прямо с радиационных полей. Детские патологии, реанимация деревень и жизнь в зоне отчуждения в 90-х - сотни непостановочных кадров, которые ранее было неудобно демонстрировать, сегодня объединены в отдельные проекты.
Экспозицию сопровождает звук. Многие файлы записаны во время ликвидации аварии. До 2 мая авторы проекта проведут несколько экскурсий по фото. Ближайшая - уже завтра вечером. А за день до годовщины трагедии 25 апреля в арт-пространстве фоново сыграет духовой квинтет Большого театра Беларуси.
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