В Национальном центре современных искусств Беларуси открылась выставка "Итальянская сказка" Р. Голдфингер

Италия - это страна, в которой я побывала впервые в детстве, о которой я услышала, учась еще в школе художественной от учителя музыки, которая нам рассказала про невероятную страну, где моют улицы шампунем. Здесь есть часть выставки - города, в которых я побывала, и города, в которых я еще только мечтаю побывать. Цель этой выставки была такая - порадовать людей, подарить им возможность через мою выставку побывать в этой стране.

Рони Голдфингер, художник