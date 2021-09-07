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В Национальном центре современных искусств Беларуси открылась выставка "Итальянская сказка" Р. Голдфингер

Венецианский вояж без визы. Национальный центр современных искусств берет курс на Италию. Прогулки на гандоле на полотна перенесла Рони Голдфингер: псевдоним автора диктует техника. Вместо кисти мастер использует пальцы. Манипулирует сюжетами вручную Рони на протяжении 15 лет. Сцены из жизни Италии впервые подсмотрела в семье Маурицио во время учебы по обмену. После в портфолио появились бытовые зарисовки из жизни ресторанов Милана и колоритного рынка Неаполя.

Италия - это страна, в которой я побывала впервые в детстве, о которой я услышала, учась еще в школе художественной от учителя музыки, которая нам рассказала про невероятную страну, где моют улицы шампунем. Здесь есть часть выставки - города, в которых я побывала, и города, в которых я еще только мечтаю побывать. Цель этой выставки была такая - порадовать людей, подарить им возможность через мою выставку побывать в этой стране.
Рони Голдфингер, художник

Ода квадратным метрам

Выставочное пространство в Национальном центре современных искусств смело доверяют новичкам. На суд зрителя - ракурсы от архитектора-дизайнера. Проект Елизаветы Хихлушки - это визуальная ода метрам квадратным. Главные действующие лица - панельные дома.

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