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В Национальной академии наук сегодня обсудили важность укрепления национального самосознания

В Национальной академии наук сегодня обсудили важность укрепления национального самосознания. Там прошло заседание Республиканского совета по исторической политике при Администрации Президента. Структура создана в Год исторической памяти по поручению главы государства. Сегодня в центре обсуждения - итоги реализации концепции истории белорусской государственности в вузах и учреждениях культуры, а также экскурсионная работа. Фокус на проведении единой государственной политики в сфере исторической памяти.

Подходы к интерпретации эпохальных событий выработаны в нашей стране, они органичная часть концепции истории белорусской государственности. Очень важно, чтобы они уже из научной сферы трансформировались в практику. В системе образования здесь очень много сделано. В системе учреждений культуры предстоит еще достаточно плотно поработать, как и с экскурсионной работой. Очень важно, чтобы экскурсоводы (это тоже люди, которые общаются напрямую с людьми) должны быть государственниками, патриотами. Они должны продвигать нашу государственную точку зрения на исторические события.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси

Внимание национальной идентичности, в том числе в монументальном формате. Среди тем обсуждения реконструкция 5-го форта мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", а в перспективе и создание новой музейной экспозиции.

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