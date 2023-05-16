В Национальной академии наук сегодня обсудили важность укрепления национального самосознания

Подходы к интерпретации эпохальных событий выработаны в нашей стране, они органичная часть концепции истории белорусской государственности. Очень важно, чтобы они уже из научной сферы трансформировались в практику. В системе образования здесь очень много сделано. В системе учреждений культуры предстоит еще достаточно плотно поработать, как и с экскурсионной работой. Очень важно, чтобы экскурсоводы (это тоже люди, которые общаются напрямую с людьми) должны быть государственниками, патриотами. Они должны продвигать нашу государственную точку зрения на исторические события.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси