В Национальной библиотеке Беларуси чествовали ребят, которые добились значимых успехов

По всей стране отмечают День Конституции вручением первого паспорта гражданина Беларуси. В Национальной библиотеке чествовали ребят, которые добились значимых успехов в учебе, спорте, общественной и культурной жизни.



Для учеников 10-11-х классов глава Администрации Президента провел урок "Конституция - исторический выбор белорусского народа". Акцент в Год исторической памяти сделали на летопись страны, в формате открытого диалога обсудили этапы развития белорусской государственности.

