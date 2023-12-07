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В Национальной библиотеке Беларуси проходит конференция, приуроченная к 75-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него
За рубежом не понимают реальный масштаб трагедии геноцида белорусов в годы войны. Об этом заявил заместитель председателя немецкой партии "Дойче Митте", отвечая на вопросы журналистов во время международного форума. Сегодня в Национальной библиотеке проходит масштабная научно-практическая конференция, приуроченная к 75-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Участие в мероприятии принимают десятки специалистов, в том числе и иностранные гости - из России, Латвии, Польши, Германии, Италии и Латинской Америки. Факты геноцида мирного населения расследуются в таком масштабе впервые.
Беларусь направила более сотни поручений о правовой помощи в расследовании дела о геноциде белорусского народа. Активнее всего помогают специалисты из России и Латинской Америки. Прибалтийские страны и Польша ответили отказом, заявив, что это противоречит их политическим и национальным интересам.
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